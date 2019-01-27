"ديلر إمبابة" حول مسكنه لتصنيع الإستروكس وسقط قبل ترويجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل، وبحوزته 26 كيس من مخدر الإستروكس، و7 كيلو جرام من مادة الكيتامين ومبالغ مالية بنطاق قسم شرطة إمبابة.

وردت معلومات إلى المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد قيام "محمد.ا"، شهرته "ميدو" 37 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضيتين أخرهم جنح إمبابة "مخدرات"، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من مسكنة وكرا لتصنيع وتعبئة الإستروكس المخدر، وبعد التأكد من صحة المعلومات وعمل التحريات والأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته 26 كيس يحوي نبات الإستروكس المخدر، و4 كيس يحوي مادة الكيتامين وزنت حوالي 7 كيلوا جرام، و1 هاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 4500 جنيه.

بمواجهته اعترف بقصد تصنيع الإستروكس والاتجار بها والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.