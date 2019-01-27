"قضايا الدولة" تضيف أكثر من 2 مليون جنيه للخزانة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم قضائي يضيف للخزانة العامة مبلغ 2 مليون و25 ألف جنيه.

وصرَّح المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها في بيان اليوم الأحد، أن الهيئة حصلت على الحكم من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية.

وقضت المحكمة في الدعوى المقامة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات ضد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأخشاب بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي لمصلحة الضرائب على المبيعات مبلغ 2 مليون و25 ألف و397 جنيها قيمة الضريبة المستحقة عن الفترات من ديسمبر 1993 حتى يونيو 2005، وما يترتب على ذلك من آثار.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام.