أمن الجيزة يتصدى لإشغالات المنطقة الأثرية بحملة مكبرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المخدرات والسلاح ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين؛ نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.
واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بالهرم، وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 9 بائع متجول و4 خيال وجمال، تنفيذ 13 حكم قضائي وضبط 4 متسولين .
وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط عدد خلاطه ، 100 كرسي ،4 ترولي ، 4 استاند، 3 ثلاجه ، 3 ميزان ، 4 أسطوانة غاز، 100 عرق خشب، 150 سيخ حديد، 4 كريك 20 محضر تنظيم ، 50 محضر اشغال، 3 برويطة .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
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