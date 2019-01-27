خلال يوم.. ضبط 52 تاجر مخدرات وسلاح في حملة أمنية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجهت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملة أمنية مكبرة لضبط الأسلحة النارية وتجار المواد المخدرة خلال 24 ساعة. وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 52 متهم بحوزتهم 2550 جرام حشيش، 432 جرام هيروين، 7890 جرام الأستروكس، 658 أقراص 1000 كيلو بانجو. وضُبط في مجال قضايا الأسلحة 11 متهمًا بحوزتهم 8 فرد محلى الصنع 12 مم، 762 قطعة سلاح 39 مم، 2 طبنجة عيار 9مم، 3 بندقية خرطوش بامب أكشن، 10 طلقة مختلفة الاعيرة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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