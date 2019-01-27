"العدل" تفتتح بعض مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بعد تطويرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

افتتح المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، نيابة عن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وغادة لبيب نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، نيابة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، مكتب شهر عقاري شمال القاهرة، حيث تم تطويره إنشائيًا بالكامل.

وذكر بيان صادر عن وزارة العدل، اليوم الأحد، أن مكتب الشهر العقاري بشمال القاهرة تم تطويره من الناحية التقنية إذ تم تطوير دورات العمل المميكنة لتشمل تقديم طلبات الشهر، واستخراج الشهادات العقارية، واستخراج صور العقود المشهرة.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يتم في وقت لاحق اليوم كذلك افتتاح أعمال تطوير مكتب شهر عقاري آخر بمحافظة بني سويف في إطار التعاون بين وزارتي العدل والتخطيط.

وفي سياق متصل، أناب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، المستشار عبدالهادي محروس مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بديوان عام الوزارة، في افتتاح أعمال تطوير مكتب توثيق الأحوال الشخصية لغير المصريين، ومكتب تملك غير المصريين.

وتشمل أعمال تطويرهما التجهيزات الإنشائية ومكاتب العاملين وأماكن انتظار المتعاملين، ومن الناحية التقنية تم اختصار دورات العمل المميكنة تسهيلا على العاملين بتلك المقرات الأمر الذي ينعكس بدوره على مدى تيسير الخدمات على المواطنين من خلال توفير الوقت والجهد.

كما تفتتح وزارة العدل غدًا الاثنين مكتب توثيق المنصورة، والذي يعد أحد مكاتب التوثيق الجديدة بمحافظة الدقهلية وسوف يخدم منطقة ذات كثافة سكانية عالية، ولا توجد بها مقرات كافية للتوثيق.

ويعمل مكتبا توثيق المنصورة، والأحوال الشخصية لغير المصريين بديوان الوزارة بنظام الشباك الواحد الذي يتيح مزيدًا من النزاهة والشفافية ويساعد على الدقة والانتظام في كافة إجراءات العمل.