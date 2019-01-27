أخبار مصر | جناح الأزهر بمعرض الكتاب يفند الفكر المتطرف بـ١١إصدارًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جناح الأزهر بمعرض الكتاب يفند الفكر المتطرف بـ١١إصدارًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره ١١ إصدارًا للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر؛ بهدف تصحيح المفاهيم وتفنيد الفكر المتطرف ومواجهته.

وتتناول هذه الإصدارات عددًا من القضايا المهمة التي تهم واقع المسلمين وتدور حولها الكثير من الإشكالات، مثل مفهوم الخلافة والهجرة والجاهلية، وحقيقة وضوابط الجهاد، وغير ذلك من القضايا الشائكة التي تلتبس حقيقتها على البعض، وهذه قائمة بأسماء هذه الإصدارات:-

الجهاد في الإسلام.. حقيقته وضوابطه، لحمد الله الصفتي، من علماء الأزهر الشريف.

مفهوم المواطنة، لعبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة.

مفهوم الخلافة، لعبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة.

الغلو في العهد النبوي صوره وعلاجه، لإبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق.

مفهوم الجاهلية، لعبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة.

موقف الإسلام من العمليات الانتحارية، لإبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق.

مفهوم الحاكمية، لعبد الفتاح العواي، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة.

الهجرة مفهومها وحقيقتها، لعبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة.

الرد على كتاب السؤالات النيجيرية، لحمد الله الصفتي، من علماء الأزهر الشريف.

موقف الإسلام من استخدام الدروع البشرية، لإبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق.

موقف الإسلام من العمليات الانتحارية، لإبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق.

جدير بالذكر أن فكرة إنشاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تولدت خلال الملتقى العالمي لخريجي الأزهر الذي انعقد عام 2006 بالقاهرة، وذلك بهدف تفعيل قوة الأزهر الشريف الناعمة، والمتمثلة في خريجيه المنتشرين حول العالم، والتواصل معهم بما يجعل للأزهر صوتًا مسموعًا في كل ربوع المعمورة، وإحياء الدور العالمي للأزهر ومنهجيته الوسطية، والحفاظ على هوية الأمة وتراثها، والدفاع عن قيم الإسلام، ثم أخذت الفكرة في التطور إلى أن أصبحت منظمة دولية غير حكومية بعد توقيع اتفاقية بين المنظمة ووزارة الخارجية المصرية.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثالث على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.