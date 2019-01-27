أخبار مصر | إقبال كبير على مؤلفات "الطيب وخلاف والباقوري" بمعرض الكتاب

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يقدم ركن مجلس حكماء المسلمين بجناح الأزهر الشريف، في معرض القاهرة الدولي للكتاب عددًا من الإصدارات القيمة والمتنوعة لكبار علماء الأزهر والعالم والإسلامي المحدثين والقدامى.

وتتنوع الإصدارات ما بين أعمال المؤتمرات والمحاضرات، ومراجعات وتحقيقات لأبرز كتب الثقافة الإسلامية والفقه وأصوله، لذا يشهد ركن مجلس حكماء المسلمين إقبالا واسعا من زوار المعرض وطلبة العلم الراغبين في الاستفادة من إصداراته الرصينة المحكمة.

يأتي كتاب "أهل السنة والجماعة" لفضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، على رأس الإصدارات التي تشهد إقبالًا كبيرًا من جانب رواد الجناح، وهو يتناول مفهوم أهل السنة والجماعة والفئات المُتضمنة تحت مظلته وأبرز مفرداته وخصائصه، فضلا عن الركائز الفكرية والعقدية لمنهج أهل السنة والجماعة، وتأكيد فضيلة الإمام الأكبر على تبني الأزهر الشريف لتلك الأسس الفكرية الوسطية وعلى رأسها تحاشي تكفير المسلمين والسعي لجمع كلمة الأمة الإسلامية وتوحيدها.

كما يأتي كتاب "علم أصول الفقه" للعلامة الراحل الشيخ عبدالوهاب خلاف، من كبار علماء الأزهر الشريف، ضمن الكتب الأكثر رواجًا في ركن مجلس حكماء المسلمين، ويقدم الكتاب نظرة شاملة لكافة القواعد التي يعتمد عليها الفقيه في استنباط الاحكام الشرعية، حيث تناول المؤلف دليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس، كما تعرض للإدلة المختلف فيها، وأفرد بابًا خاصًا بالقواعد الأصولية اللغوية.

ويتميز اسلوب الكتاب بالسهولة والوضوح في تقديم معلوماته لأن المؤلف كتبه بالأساس ليستفاد منه طلبة كلية الحقوق بالجامعات المصرية في فترة الخمسينات.

كما يبرز كتاب "معالم الشريعة" لفضيلة الشيخ "احمد حسن الباقوري" من كبار علماء الأزهر الشريف، ضمن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في ركن مجلس حكماء المسلمين، ويتناول الكتاب عددا من النبذ التعريفية لأهم الأصول العقدية والفقهية واللغوية التي تستند عليها احكام الشريعة الإسلامية وترجع إليها. وذكر الكاتب نبذة عن علم الكلام، ونبذة عن علوم اللغة ونشأتها، وأيضًا نبذة عن أدلة الاحكام، وأخرى عن تاريخ التشريع الإسلامي، وكل هذا في عبارة رائقة فصيحة تُسهل على القارئ استيعاب كل ما يحويه الكتاب من معلومات رصينة.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثالث على التوالي- بجناح خاص به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.