أخبار مصر | "التضامن" تتعامل مع 1687 مشردا وطفلا بلا مأوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تتعامل مع 1687 مشردا وطفلا بلا مأوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج اطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع، لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ اجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل و حتى مساء أمس السبت 1687 حالة مشردا وأطفال بلا مأوى.

وقد أشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع، إلى أنه تم التعامل أمس السبت، مع 95 حالة مشرد، و80 طفلا بلا مأوى بأجمالي 175 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة أمس عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 68 حالة منها 23 حالات مشردين و45 طفلا بلا مأوى، يليها محافظة الجيزة في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي 20 حالة منهم 2 حالات مشردين و18 حالة أطفال بلا مأوى، يليها محافظة أسيوط حيث التعامل مع 19 حالة منهم 16 حالة لمشردين و3 حالات أطفال بلا مأوى.

وتتنوع أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الايداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة الى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم امس توزيع 58 بطانية و127 وجبة ساخنة عليهم.

ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و١٦٥٢٨، كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١ أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتنظم الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لقاء يضم فرق التدخل السريع، وأطفال بلامأوى، الذين قاموا بتحقيق إنجاز في مبادرة إنقاذ المشردين، لتكريمهم بمقر الوزارة بالعجوزة، كما سيتم عرض إستراتيجية الوزارة في التعامل مع المشردين، وأطفال بلامأوى، بحضور ممثلي الفرق من كل المحافظات.