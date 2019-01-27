أخبار مصر | خبيران في الجهاز الهضمي وأعصاب الأطفال بمستشفى المعادي العسكري ومجمع الجلاء للقوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبيران في الجهاز الهضمي وأعصاب الأطفال بمستشفى المعادي العسكري ومجمع الجلاء للقوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتستقبل اللجان التحضيرية بالمستشفيات حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء يوميًا بمستشفى الأطفال بمجمع الجلاء الطبي وأيام الأحد – الإثنين – الأربعاء من كل أسبوع بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي.
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