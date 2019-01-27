أخبار مصر | خبيران في الجهاز الهضمي وأعصاب الأطفال بمستشفى المعادي العسكري ومجمع الجلاء للقوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبيران في الجهاز الهضمي وأعصاب الأطفال بمستشفى المعادي العسكري ومجمع الجلاء للقوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كما يستضيف مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة الأستاذ الدكتور لورانت سيرفى (فرنسي الجنسية) خبير أمراض العضلات وأعصاب الأطفال بفرنسا فى الفترة من 11 - 14 فبراير المقبل. وتستقبل اللجان التحضيرية بالمستشفيات حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء يوميًا بمستشفى الأطفال بمجمع الجلاء الطبي وأيام الأحد – الإثنين – الأربعاء من كل أسبوع بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي. يستضيف مستشفى المعادي العسكري، الأستاذ الدكتور جورج فريزلي (أمريكي الجنسية)، خبير جراحة الجهاز الهضمي بالمنظار والسمنة المفرطة بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 7 - 13 فبراير القادم.

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