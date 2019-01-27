أخبار مصر | توجيه عاجل من "الأعلى للإعلام" للقنوات الفضائية العربية والأجنبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توجيه عاجل من "الأعلى للإعلام" للقنوات الفضائية العربية والأجنبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فيما أعلن المجلس، أمس السبت، أن القنوات التلفزيونية العربية والأجنبية بدأت تقنين أوضاعها طبقًا لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.
وقال المجلس في بيان له، إن القنوات كانت تقدمت بطلبات لإنشاء استوديوهات داخل مدينة الإنتاج الإعلامي والحصول على تراخيص بالبث أيضًا من خارج المدينة، واستلام أجهزة البث المباشر المؤجرة من مدينة الإنتاج الإعلامي.
وأكد مصدر مسؤول بالمجلس، أن المجلس يُثمن الاستجابة السريعة للعديد من القنوات، ويُهيب بباقي القنوات أن تنهى إجراءات تقنين أوضاعها تنفيذًا للقانون وتسهيًا لأداء مهمتها، مضيفًا أن تطبيق القانون يأتي لتنظيم العمل الإعلامي، وتسهيل مهمة أداء المراسلين لعملهم.
وأوضح المصدر أن أولى القنوات التي تقدمت: "العربية – سكاي نيوز – وقنوات سعودية أخرى - بالإضافة إلى التليفزيون الفرنسي الحكومي وشركة أيريس ميديا)، وقد تعاقدت هذه القنوات مع مدينة الإنتاج الإعلامي.
ولفت المجلس إلى أنه جاري إعداد الاستوديوهات الخاصة بها، وتلقى المجلس طلبات منها لاستكمال تقنين أوضاعها.
جدير بالذكر أن المجلس قد وجه خطابات لجميع القنوات العاملة ومكاتب الخدمات الإخبارية لتقنين أوضاعها طبقًا للقانون، وذلك بالتنسيق مع المركز الصحفي للمراسلين الأجانب والهيئة العامة للإستعلامات، ويتم حاليًا متابعة تقنين أوضاع المكاتب الإخبارية، ومنع استخدام أجهزة البث المباشر إلا بعد استخراج التصاريح اللازمة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
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