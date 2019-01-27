أخبار مصر | رئيس الوزراء لـ"CNBC": خطة السيسي نجحت وأثمرت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء لـ"CNBC": خطة السيسي نجحت وأثمرت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتعات العمرانية، إن خطة الإصلاح الاقتصادي، التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الثلاث السنوات الماضية، أثمرت عن أرقام قياسية تتعلق بالنمو الاقتصادي.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتعات العمرانية، في حوار له على قناة "CNBC" الأمريكيةـ أن مصر استطاعت أن تحافظ على الثبات في النمو الاقتصادي.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتعات العمرانية، إلى أن معدلات النمو وصلت إلى ٥.٣٪ في ٢٠١٨ ونستهدف أن يصل النمو إلى ٥.٨٪ لهذا العام.
وأردف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتعات العمرانية، أن أهم شئ تم تحقيقه في هو الإصلاح في عدة قضايا معقدة ومنها دعم المواد البترولية وكذلك المواد التموينية حيث تمت هذه الإصلاحات بكفاءة فضلا عن تأمين بيئة استثمارية من خلال العديد من التعديلات والتطويرات التي جعلت مصر جذبة للاستثمار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتعات العمرانية، خلال اللقاء، أنه لا قلق مطلقاً حول مستقبل مسار الإصلاح الذى قامت به مصر بعد انتهاء تنفيذ برنامج الصندوق، وذلك لأن الحكومة عازمة على المضى قدماً فى الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي والبناء عليها بما يعزز مكانة الاقتصاد المصرى.
رئيس الوزراء: مصر ستكون مركزا لشركة أبل
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه التقى مسئول شركة "أبل" خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنهم ناقشوا سبل تعزيز العلاقات بين مصر وشركة أبل باعتبار أن مصر سوق كبير وجذاب كي تتواجد فيه الشركة بشكل مباشر.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال لقاء مع قناة CNBC الأمريكية ام الشركة كانت متواجدة في مصر من خلال وكلاء وموردين غير مباشرين لذلك ناقشنا معهم التواجد المباشر في مصر بتكون وحدة من مراكزها الصناعية ومقر لخدمة المنطقة بالكامل، خاصة في ظل تبني مصر لبرنامج طموح لتطوير التعليم .
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن برنامج إصلاح التعليم يبحث طرق تطوير التكنولوجيا لطلاب والأطفال ولذا يمكن لابل ان تلعب دور كبير في هذا.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعتقد أن مصر ستكون مركزا لشركة أبل، لافتًا إلى أن مصر تتميز بوجود شباب متعلم ذو مهارة عالية ويمثلون عمالة منخفضة التكلفة في سوق العمل مقارنة باي دولة اخرى ولذلك يمكن أن يمثل سوق جذاب للغاية.
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