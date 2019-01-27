أخبار مصر | عاجل.. بشرة سارة من رئيس الوزراء بشأن دور "آبل" في مصر الفترة المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بشرة سارة من رئيس الوزراء بشأن دور "آبل" في مصر الفترة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه التقى مسئول شركة "أبل" خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنهم ناقشوا سبل تعزيز العلاقات بين مصر وشركة أبل باعتبار أن مصر سوق كبير وجذاب كي تتواجد فيه الشركة بشكل مباشر.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال لقاء مع قناة CNBC الأمريكية ام الشركة كانت متواجدة في مصر من خلال وكلاء وموردين غير مباشرين لذلك ناقشنا معهم التواجد المباشر في مصر بتكون وحدة من مراكزها الصناعية ومقر لخدمة المنطقة بالكامل ، خاصة في ظل تبني مصر لبرنامج طموح لتطوير التعليم .

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن برنامج إصلاح التعليم يبحث طرق تطوير التكنولوجيا لطلاب والأطفال ولذا يمكن لابل ان تلعب دور كبير في هذا.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعتقد أن مصر ستكون مركزا لشركة أبل، لافتًا إلى أن مصر تتميز بوجود شباب متعلم ذو مهارة عاليةويمثلون عمالة منخفضة التكلفة في سوق العمل مقارنة باي دولة اخرى ولذلك يمكن أن يمثل سوق جذاب للغاية.