مصر | ضحك ولعب وجد ووطنية.. أكاديمية الشرطة تستقبل الأطفال وطلاب المدارس (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضحك ولعب وجد ووطنية.. أكاديمية الشرطة تستقبل الأطفال وطلاب المدارس (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت أكاديمية الشرطة، عددا من الأطفال وطلاب المدارس وذلك ضمن احتفالها بعيد الشرطة، وأتيحت للأطفال والطلاب العديد من الألعاب لقضاء وقت ممتع مع ذويهم.

جاء ذلك في احتفالية الذكرى السابعة والستين لعيد الشرطة المصرية، وحملت شعار " الشعب والشرطة يحتلفون بعيد الشرطة".