مصر | مسابقة للكلاب البوليسية بأكاديمية الشرطة.. تعادل الأبيض والأحمر في شد الحبل والبالونات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسابقة للكلاب البوليسية بأكاديمية الشرطة.. تعادل الأبيض والأحمر في شد الحبل والبالونات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نظمت إدارة الكلاب والحراسة، مسابقة بين الكلاب البوليسية على شد الحبل والبالونات، وانتهت المسابقة بتعادل بين الفريقين ( الأحمر والأبيض )، حيث فاز الفريق الأحمر في مباراة البالونات فيما خسر في مباراة شد الحبل.
جاء ذلك في احتفالية الذكرى السابعة والستين لعيد الشرطة المصرية، وحملت شعار " الشعب والشرطة يحتلفون بعيد الشرطة".
وحرصت وزارة الداخلية في احتفالها على مشاركة عدد كبير من طلبة المدارس والجامعات والمدارس الأزهرية ونجوم الفن أبرزهم علاء مرسي، ندى بسيونى ونضال الشافعي، حجاج عبد العظيم، لقضاء يوم داخل أكاديمية الشرطة والتعرف على دور رجل الأمن ومشاهدة أحدث معدات وأجهزة قوات الأمن.
وتنظم وزارة الداخلية، صباح اليوم الأحد، فاعليات معرض بمشاركة مختلف القطاعات المنعقد بأكاديمية الشرطة، بمناسبة الذكرى السابعة والستين لملحمة البطولة التي استشهد بها 50 وأصيب 80 آخرين، وحملت شعار "الشعب والشرطة يحتلفون بعيد الشرطة".
وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قال: "احتفالنا بذكرى الخامس والعشرين من يناير سنة ألف وتسعمائة واثنين وخمسين، والذي يُمثل تكريمًا لذكرى رجال واجهوا قدرهم بشجاعة واستبسال، وكانت صلابتهم من صلابة وطن عريق، وكان عطاؤهم من فيض عطائه، وعزتهم من علو قدره ومكانته".
وأضاف وزير الداخلية، في وقت سابق خلال كلمة له: "لقد واجه رجال الشرطة في هذا اليوم الخالد، المعتدين بكل شجاعة وإقدام، وسطروا مع أبناء شعبهم أروع البطولات، لتجسد أحداث معركة الإسماعيلية حلقة في تاريخ النضال الوطنى، لشعب عظيم يتكاتف مع قيادته ومؤسساته عبر السنين، من أجل الحفاظ على سيادة الوطن وإعلاء رايته خفاقة فوق أحقاد الطامعين وكيد المتربصين".
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