مصر | مسابقة للكلاب البوليسية بأكاديمية الشرطة.. تعادل الأبيض والأحمر في شد الحبل والبالونات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسابقة للكلاب البوليسية بأكاديمية الشرطة.. تعادل الأبيض والأحمر في شد الحبل والبالونات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت إدارة الكلاب والحراسة، مسابقة بين الكلاب البوليسية على شد الحبل والبالونات، وانتهت المسابقة بتعادل بين الفريقين ( الأحمر والأبيض )، حيث فاز الفريق الأحمر في مباراة البالونات فيما خسر في مباراة شد الحبل.

جاء ذلك في احتفالية الذكرى السابعة والستين لعيد الشرطة المصرية، وحملت شعار " الشعب والشرطة يحتلفون بعيد الشرطة".