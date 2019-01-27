مصر | "قضايا الدولة" تعيد 2 مليون و25 ألف جنيه لخزانة الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قضايا الدولة" تعيد 2 مليون و25 ألف جنيه لخزانة الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مكنت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، رئيس الهيئة من الحصول على حكم قضائي هام أضاف للخزانه العامة، مبلغ 2 مليون و25 ألف و 397 جنيها.

وقال المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، إنه استمرارا لدور الهيئة في الحفاظ على الحق والمال العام، فأنها حصلت على حكم قضائي هام من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية لصالح الدولة .

وقضت المحكمة في الدعوى المقامة من وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات، ضد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأخشاب، بالزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي لمصلحة الضرائب على المبيعات مبلغ 2 مليون و25 ألف و397 جنيها قيمة الضريبة المستحقة عن الفترات من 12/1993 حتى 6/2005 وما يترتب على ذلك من آثار.

أخت المجني عليها بعين شمس: والدي عاشرني وشقيقتي عقب انفصاله عن والدتي

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة أحمد عز المحامي العام، لأقوال "سلمى" المجني عليها الثانية والتي كشفت أن والدها عاشرها هي وشقيقتها معاشرة الأزواج تحديد التهديد بالقتل، وكان ذلك عقب انفصاله عن والدتها.

وأضافت: "ويوم الواقعة طلب مني والدي ترك شقيقتي تنام وترك الغطاء على وجهها وبالكشف عليها تبين لي وفاتها".

وكانت النيابة فتحت تحقيقات موسعة في الواقعة وكلفت بسرعة إجراء التحريات وتشريح جثة المجني عليها والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وتبين تعذيب الأب ابنته وتقييدها بالحبال ولم يترك الضحية إلا وهي جثة هامدة.

وكشفت وزارة الداخلية، أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة عين شمس بالعثور على جثة الطفلة "سلوى"، 13 سنة، بالشقة سكنها، انتقلت مباحث القسم وتبين أن الجثة مسجاة بسرير غرفة نومها، وبها آثار توثيق باليدين ودماء بالفم وكدمات متفرقة، وبسؤال شقيقتها "سلمى"، قررت قيام والدها "ياسر. ر"، عامل بإيثاقها، والتعدي عليها بماسورة حديدية فأودى بحياتها، بعد أن أبدت رغبتها في زيارة والدتها - مُطلقة من أبيها - وعقب ذلك قام بفك قيدها ووضعها في السرير وانصرف وحال إيقاظها اكتشفت وفاتها وأنه دائم التعدي عليهما لكونه من مدمني المواد المخدرة.