مصر | انتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب حريق شقة سعودي أسفر عن مصرعه بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب حريق شقة سعودي أسفر عن مصرعه بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية بانتداب المعمل الجنائي، لإجراء المعاينة فى حريق نشب داخل شقة سعودي أسفر عن تفحمه بالكامل، بمنطقة أبراج المعادي بطريق الأوتوستراد، وتحديد سبب الحريق، كما كلفت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بلاغ يفيد بنشوب حريق شقة بمنطقة أبراج المعادي بطريق الأتوستراد يقطنها رجل يدعى بريك أل سمران، سعودي الجنسية في العقد السادس من عمره، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ وعثر على جثته متفحمة، وتمت السيطرة على الحريق، وضبط سيدة كانت معه قبل اشتعال النيران.

حبس عامل لسرقته 6 آلاف جنيه من داخل محل هواتف محمولة بعابدين

أمرت نيابة عابدين الجزئية حبس عامل سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول من داخل مكتب لبيع الهواتف المحمولة.

ورد بلاغا لقسم شرطة عابدين من "أ.س" 35 سنة مدير أحد مكاتب بيع الهواتف كائن بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالمكتب عمله فوجىء بحضور أحد الأشخاص وطلب شراء بعض الهواتف المحمولة فتوجه للمخزن الخاص للمحل وعقب عودته اكتشف عدم تواجده وكسر درج المكتب وسرقة مبلغ مبالي 6 آلاف جنيه وهاتف محمول.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم يدعى "م.ح" 35 سنة، عامل ومقيم بالجيزة، سبق اتهامه في 7 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتي "سرقة، خيانة أمانة"، حيث تم ضبطه، وبحوزته مبلغ مالي 5000 جنيه من متحصلات الواقعة والهاتف المحمول المستولى عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات