مصر | "الأمن العام" يضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة ومخدرات بمنطقة "السحر والجمال"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة ومخدرات بمنطقة "السحر والجمال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملات أمنية بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات أمن "الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية" والإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة بمنطقة السحر والجمال الحدودية لمدينة العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية.

وأسفرت الجهود عن ضبط "أيمن.ك"، 20 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضية مخدرات، "محسن.ف"، 27 سنة، عاطل، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين على نطاق واسع متخذين من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي وبحوزتهما "بندقية آلية"، 7 طلقات، 300 جرام من مخدر الهيروين، مبلغ مالي قدره 2200 جنيه، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرامي والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

وكما تم ضبط "محمد.س"، 76 سنة، هارب من سجن أبو زعبل خلال يناير 2011 أثناء التنفيذ عليه بعقوبة السجن لمدة 3 سنوات في قضية "مخدرات"، بمنطقة الحي 12 بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان وحيازته لسلاح ناري، وبحوزته "بندقية خرطوش وطلقتان من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع و"حسين.ع"، 37 سنة، مسجل شقي خطر "مخدرات" سبق اتهامه في 6 قضايا "مخدرات، سلاح"، وذلك بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزته 100 جرام هيروين، واعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.