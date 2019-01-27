مصر | "الخليج 365" تنفرد بنشر مذكرة دفاع المتهمين في قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس قبل بدء جلسة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" تنفرد بنشر مذكرة دفاع المتهمين في قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس قبل بدء جلسة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت "الخليج 365"، في انفراد جديد لها على مذكرة الدفاع للمتهمين في قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار وادي النطرون قبل ساعات قليلة من الجلسة وإعلان المرافعة الختامية والتي ستعقد في صباح اليوم.

وأعد مذكرة الدفاع المحامي ميشيل حليم محامي الراهب فلتاؤس المتهم الثاني بقضية الأنبا أبيفانيوس والمحامي إيهاب سدرة محامي المتهم الأول وائل سعد والمعروف باسم الراهب المشلوح أشعياء المقاري.

واستند الدفاع على عدة ركائز منها أن التجريد للمتهم الأول في القضية والمعروف باسم أشعياء المقاري لأسباب رهبانية وليس لأسباب تتعلق بالجريمة وتناقضات الطب الشرعي وعدم وجود شهود رؤية، دحر الاعتراف، وبند آخر في مذكرة الدفاع يتحدث عن شهود الإثبات.

وكما استند الدفاع في مذكرة المرافعة الختامية عن ركيزة أخرى وهي حجب المتهم وعدم تمكين محاميه من الاتصال والضغط على المتهمين، وشهادة الرهبان حول مشاهدتهم لإصابة المجني عليه والأداة المستخدمة في الجريمة.