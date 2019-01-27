مصر | "العدل" تفتتح بعض مكاتب الشهر والتوثيق بعد تطويرها إنشائيا وتقنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العدل" تفتتح بعض مكاتب الشهر والتوثيق بعد تطويرها إنشائيا وتقنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أناب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، اليوم الأحد،ـ لافتتاح مكتب شهر عقاري شمال القاهرة، حيث تم تطويره إنشائياً بالكامل، فضلا عن تطويرة من الناحية التقنيه إذ تم تطوير دورات العمل المميكنة لتشمل تقديم طلبات الشهر، واستخراج الشهادات العقارية، واستخراج صور العقود المشهرة.

والجدير بالذكر أنه سيتم في وقت لاحق اليوم كذلك افتتاح أعمال تطوير مكتب شهر عقاري آخر على ذات النحو بمحافظة بني سويف في إطار هذا التعاون بين وزارتي العدل والتخطيط.

وفي سياق متصل تفتتح العدل اليوم أيضا وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بديوان عام الوزارة أعمال تطوير مكتب توثيق الاحوال الشخصية لغير المصريين، ومكتب تملك غير المصريين، وتشمل أعمال تطويرهما التجهيزات الإنشائية ومكاتب العاملين وأماكن انتظار المتعاملين ومن الناحية التقنية تم اختصار دورات العمل المميكنة تسهيلا على العاملين بتلك المقرات الأمر الذي ينعكس بدورة على مدى تيسير الخدمات على المواطنين من خلال توفير الوقت والجهد.

وكما تفتتح العدل غدا الإثنين على ذات النسق التقني مكتب توثيق المنصورة، والذي يعد أحد مكاتب التوثيق الجديدة بمحافظة الدقهلية التي سوف تخدم منطقة ذات كثاقة سكانية عالية، ولا يوجد بها مقرات كافية للتوثيق، وجدير بالذكر أن أعمال التجهيز بهذا المكتب قد ساهم فيها النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة.

ويعد مكتبي توثيق المنصورة، والأحوال الشخصية لغير المصريين بديوان الوزارة من ضمن المكاتب التي تعمل بنظام الشباك الواحد الذي يتيح مزيد من النزاهة والشفافية ويساعد على الدقة والانتظام في كافة إجراءات العمل.