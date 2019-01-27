مصر | قرار هام من المحكمة بشأن 292 متهمًا في محاولة "اغتيال السيسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار هام من المحكمة بشأن 292 متهمًا في محاولة "اغتيال السيسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، مد أجل الحكم على 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، في القضية 148 عسكرية، لجلسة 4 فبراير المقبل.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

كما وجهت لهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.