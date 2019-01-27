انت الان تتابع التعليم عن ضياع «إجابات إعدادي»: الحقوق محفوظة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن حقوق طلاب مدرسة "بدر الكبرى" الإعدادية التابعة لإدارة الفشن التعليمية بمحافظة بني سويف، في واقعة فقدان ورق إجابات مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية بالصف الثالث الإعدادي بامتحانات نصف العام، محفوظة وفقا للقانون، وأن الوزارة حريصة على الحفاظ على حقوق الطلاب. وقال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، اليوم السبت، إنه فور حدوث واقعة فقدان أوراق الإجابات، وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمتابعة لدراسة الموقف والمتابعة الميدانية.

وأضاف حجازي، أن اللجنة توصلت إلى فقدان أوراق إجابة مادتي (الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية) لـ98 طالبا منتظما و3 طلاب منازل، يوم الأحد 20 يناير الجاري.وأشار إلى أنه تقرر إيقاف كل من محمد عبد اللطيف علي عبدالله، معلم أول بمدرسة سعد بن أبي وقاص الرسمية للغات، ومراقب أول بلجنة مدرسة بدر الكبرى الإعدادية