شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السوداني يصل إلى القاهرة والسيسي في مقدمة مستقبليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى القاهرة في زيارة عمل لمصر تستغرق يوما واحدا، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه بمطار القاهرة الدولي.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن الزيارة تأتى في إطار حرص الزعيمين على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين واستكمالا لمسيرة التعاون بين مصر والسودان بناءً على نتائج الدورة الثانية للجنة العليا المصرية السودانية المشتركة التي عقدت في أكتوبر الماضى، فضلا عن التشاور المتبادل بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.