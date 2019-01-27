شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: مصرع مواطن وإصابة 23 آخرين في انقلاب سيارة بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح الأحد، وفاة مواطن وإصابة 23 آخرين في انقلاب سيارة نصف نقل محملة بأشخاص، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، في محافظة البحيرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ11 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالة الوفاة وكل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالعمود الفقرى ونزيف بالبطن، واشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وغيبوبة، وكسور بالحوض والفك، وجروح قطعية وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.