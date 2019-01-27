شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات البطولة الرياضية للمدن الجديدة بالعاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات البطولة الرياضية للمدن الجديدة 2019، المقامة بنادي «إسكان سبورت» بمدينة العاشر من رمضان، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز ومجلس أمناء المدينة، ومستثمريها، ومن المقرر أن تستمر البطولة لمدة 10 أيام.

وخلال الكلمة، التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رحب المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، بالحاضرين والمشاركين في تلك البطولة، موجهاً الشكر لكل من شارك وساهم ونظم هذا الحدث الرياضي في صورته المشرفة، آملاً أن يخرج من هذه البطولة أبطالاً يمثلون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومصر في مختلف الألعاب الرياضية المختلفة.

وأضاف نائب وزير الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعمل على إقامة تلك البطولة الرياضية كل عام، حرصاً منها على تشجيع العاملين بها على ممارسة الرياضة، وتتزامن البطولة الرياضية للمدن الجديدة مع عيدين هما الاحتفال بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، وذكرى الاحتفال بعيد الشرطة المصرية وانتصاراتها.

من جانبه، وجه المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، خلال الاحتفالية، التحية للدكتور مصطفى مدبولى على رعايته لهذا الحدث الرياضي، ولكل الحاضرين والمشاركين والمستثمرين، وخص بالذكر مستثمري مدينة العاشر من رمضان، وجهاز المدينة وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأثنى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أداء جهاز مدينة العاشر من رمضان، وحسن التنظيم لتلك الدورة، موجهًا الشكر لكل القائمين على تنفيذ المشروعات المختلقة التي تطرحها وزارة الإسكان، مشيراً إلى أنه منذ ثلاث سنوات كان لا يوجد طرح لوحدات إسكان اجتماعي بالمدينة، والآن أصبحت المدينة ضمن أكثر المدن التي بها وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى.

وأوضح أن هناك عدة أهداف من إقامة هذه البطولة، منها تقوية روح الترابط والتواصل بين كل العاملين والمقيمين بالمدن الجديدة، وهذا ما بات واضحاً في هذا الجمع الكريم، وكذلك تطوير ورفع كفاءة المنشآت الرياضية بالمدن الجديدة، حيث تقام البطولة في كل عام بمدينة مختلفة، وبالتالي يتم الاهتمام بالمنشآت الرياضية بها، وكذا تشجيع ممارسة الرياضة، واكتشاف المواهب الرياضية في اللعبات المختلفة.

وقال المهندس عبدالمنصف الرفاعي، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان: إنه «تم إجراء القرعة على 3 لعبات رئيسية، هي (كرة قدم خماسية بين 26 فريقاً- تنس الطاولة بين 28 فريقاً- شد الحبل بين 12 فريقاً)، كما تشمل البطولة رياضات أخرى، مثل كرة السرعة وتضم 5 فرق، والمشي لمن هم فوق سن الـ35 لمسافة 3 كم وتضم 11 فريقاً، والضاحية لمسافة 5 كم، وتضم 7 فرق».

ووجه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، خلال كلمته في احتفالية بدء البطولة الرياضية، الشكر إلى جميع العاملين بجهاز المدينة، وكل القيادات الشعبية التي شاركت في إقامة البطولة والتي شرفت مدينة العاشر من رمضان باستضافتها، متمنياً أن تستكمل البطولة الرياضية بهذا الشكل الذي يليق بهيئة المجتمعات الجديدة ومكانة مصر.

وأعلن الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه ستتم إقامة فعاليات البطولة الرياضية على عدد من الملاعب المجهزة بنادي «إسكان سبورت»، بجانب توفير أماكن لإقامة الفرق المشاركة في البطولة، كما تتضمن فعاليات البطولة إقامة مباراة استعراضية في كرة القدم الخماسية لفريق متحدي الإعاقة، مؤكدا أن مسؤولي جهاز المدينة ومجلس الأمناء يبذلون قصارى الجهد لإخراج البطولة في أفضل صورة.

وقام نائب رئيس الجهاز بقراءة قسم البطولة وردد وراءه المشاركون والقائمون على البطولة.

وتضمنت الاحتفالية عرضا حول المدن الجديدة المشاركة بالبطولة، تناول العرض نشأتها وعدد سكانها الحاليين والمستهدف خلال الفترة المقبلة، وعدد المباني الخدمية والمشروعات بها.

كما تضمنت الاحتفالية عرضا بالخيول والفرق الموسيقية والشعبية المشاركة والألعاب النارية التي أضاءت سماء مدينة العاشر من رمضان.