شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذًا لقرار محافظ السويس.. تطوير مدينة تعاونيات القاهرة بحي فيصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الجهات المعنية بالسويس قرار المحافظ اللواء عبدالمجيد صقر، الخاص باستكمال أعمال التطوير بمدينة تعاونيات القاهرة لـ20 مسطحًا بين العمارات بعد الانتهاء من النموذج الأول، من خلال رفع التراكمات والمخلفات والقمامة والزراعات العشوائية وإزالة التعديات وأعمال التمهيد وصيانة الصرف الصحي وعمل أرصفة ومساحات خضراء.

وبحسب بيان، الأحد، أشرف على ذلك كل من خالد سعداوي، السكرتير العام المساعد، للمحافظة، يرافقه المهندس عبدالصمد أحمد، مدير عام الإسكان، والمهندسة فاتن عبدالعظيم، رئيس حي فيصل، وشعبان حمدان، مدير التجميل، وكرم أحمد، مدير المتابعة بحي فيصل، ومحمد مرسي، مسؤول جهاز النظافة بفيصل، بمتابعة الأعمال التي تتم بالمنطقة.

وأكد السكرتير العام المساعد استكمال صيانة الصرف الصحي وتغيير غرف تفتيش الصرف الصحي المتهالكة بالمدينة، والاستمرار في رفع بقية التراكمات وإزالة جميع الإشغالات والعشوائيات المنتشرة بين عمارات تعاونيات القاهرة.