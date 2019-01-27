شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أعمال تطوير مكتب توثيق «غير المصريين» بوزارة العدل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، المستشار عبدالهادى محروس، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتتاح أعمال تطوير مكتب توثيق الأحوال الشخصية لغير المصريين، ومكتب تملك غير المصريين، بديوان عام الوزارة.

وتشمل أعمال تطويرهما التجهيزات الإنشائية، ومكاتب العاملين، وأماكن انتظار المتعاملين، كما تم اختصار دورات العمل المميكنة، تسهيلًا على العاملين بتلك المقرات، الأمر الذي ينعكس بدوره على مدى تيسير الخدمات على المواطنين، من خلال توفير الوقت والجهد.

افتتاح مكتب ثوثيق بوزارة العدل

افتتاح مكتب ثوثيق بوزارة العدل

افتتاح مكتب ثوثيق بوزارة العدل