شكرا لقرائتكم خبر عن «أفروديت» و«آيروس» و«ثاي ونايا» تتنافس في استفتاء الشهر بمتحف الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في تقليد شهري ينفذه متحف الإسكندرية القومي أعلن المتحف عن إجراء استفتاء شعبي للعاملين ومحبي الآثار في الإسكندرية تحت عنوان «انت من تقرر» بهدف إيجاد مزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور.

ونشر الموقع الرسمي للمتحف القومي بالإسكندرية استفتاء يناير الجاري صور 5 تماثيل أثرية لأعضاء الصفحة لتحديد القطعة التي تنال إعجابهم وتحوز على قابلية المهتمين بالآثار ليطلق عليها «قطعة الشهر» ويتم عرضها في فبراير المقبل.

وشملت القطع الأثرية «تمثال مصنوع من الرخام من العصر الهللينستي للإلهة «أفروديت» إلهة الحب والجمال في الحضارة اليونانية وتقابلها الإلهة «فينوس» في الحضارة الرومانية وفانوس مصنوع من الفخار من العصر الهللينستي، على الواجهة «آيروس» إله الحب في الحضارة اليونانية والمعروف بأسم «كيوبيد» في الحضارة الرومانية ومسرجة مصنوعة من الفخار من العصر الروماني مستديرة الشكل، يتوسطها زخرفه تمثل قوقعة عليها الإلهة «أفروديت» واقفة، على يسار المنظر فتحة الزيت صغيرة الحجم وتمثال مصنوع من الحجر الجيري من الدولة الحديثة يمثل رجل وزوجته «ثاى ونايا» الزوج جالس يرتدى شعر مستعار يظهر جزء من أذنيه ويرتدي نقبة طويلة عليها بعض الكتابات الهيروغليفية، أما الزوجة جالسة ترتدي شعر مستعار طويل ورداء حابك باسطة يدها اليسرى على الركبة أما اليد اليمنى تلتف حول زوجها بين الزوجين نقش للإله «أوزير» مرتديًا التاج الأوزيري ممسكًا بيديه رمزي «الحكا والمذبة وتمثال مصنوع من الحجر الجيري من الدولة القديمة، يمثل رجل وزوجته في وضع الوقوف، ترتدي الزوجة رداء طويل حابك يظهر تفاصيل الجسد وشعر مستعار قصير وتحيط زوجها بيدها».

وحدد المتحف نهاية التصويت بنهاية يناير الجاري.

قطع آثار متحف الإسكندرية

قطع آثار متحف الإسكندرية

قطع آثار متحف الإسكندرية

قطع آثار متحف الإسكندرية