شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019.. برقم الجلوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرف على نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة.. برقم الجلوس فقط

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