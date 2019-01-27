شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تفتتح مكتب الشهر العقاري بشمال القاهرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأحد، لافتتاح مكتب شهر عقاري شمال القاهرة.

وتم تطوير المكتب إنشائيًا بالكامل، فضلًا عن تطويره من الناحية التقنية ودورات العمل المميكنة لتشمل تقديم طلبات الشهر، واستخراج الشهادات العقارية، واستخراج صور العقود المشهرة.

افتتاح مكتب توثيق شمال القاهرة

افتتاح مكتب توثيق شمال القاهرة