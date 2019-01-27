شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تعاملنا مع 1512 مشردًا وطفلًا بلا مأوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثًا عن هؤلاء المواطنين، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل وحتى مساء الجمعة 25 يناير 1512 حالة تشرد وأطفال بلا مأوى.

وأشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع، الأحد، إلى أنه جرى التعامل الجمعة مع 38 حالة مشرد و32 طفلا بلا مأوى بأجمالي 70 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة الجيزة، السبت، عدد الحالات التي جرى التعامل معها حيث تم التعامل مع 25 حالة منها 9 حالات مشردين و16 طفلا بلا مأوى يليها محافظة الإسكندرية في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي 14 حالة منهم 9 حالات مشردين و5 حالات أطفال بلا مأوى يليها محافظة القاهرة حيث التعامل مع 11 حالة منهم 4 حالات لمشردين و7 حالات أطفال بلا ماؤى.

هذا وتتنوع أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم امس توزيع 10 بطانية و55 وجبة ساخنة عليهم.

ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١او من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.