شكرا لقرائتكم خبر عن «التنظيم والإدارة» يوافق على إعلانات وظائف قيادية بـ«النقل» و«التعليم العالي» و4 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على الطلبات المقدمة للإعلان عن شغل وظائف قيادية بوزارتي النقل والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظات القاهرة والشرقية والبحيرة والمنوفية، إلى جانب الموافقة على طلب لجامعة دمياط.

ووافق الجهاز لوزارة النقل على الإعلان عن شغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والاقتصادية بالهيئة العامة للموانئ، وذلك بموازنة الهيئة للعام المالي «2018/2019»، ووافق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الإعلان عن شغل وظيفتي رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بمعهد بحوث البترول، وذلك بموازنة المعهد للعام المالي الجاري.

وافق الجهاز أيضا على الطلب المقدم من محافظة القاهرة بشأن الموافقة على الإعلان عن شغل وظيفتي رئيس الإدارة المركزية للتعاون وسكرتير حي، وذلك بموازنة ديوان عام محافظة القاهرة للعام المالي الحالي، ووافق لمحافظة الشرقية على الإعلان عن وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الخدمة، وذلك بموازنة الديوان للعام المالي الجاري، ووظيفة مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بمديرية الزراعة، وذلك بموازنة المديرية بالمحافظة للعام المالي الجاري.

كما وافق الجهاز لمحافظة البحيرة علي الإعلان عن شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الزراعية بمديرية الزراعة وعلى موازنتها للعام المالي الجاري، وأيضا وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية وعلى موازنتها، ووظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية وذلك بهيئة موازنة مديرية الشئون الصحية للعام المالي الجاري.

كما وافق لمحافظة المنوفية على الإعلان عن شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لتنمية المجتمعات المحلية وشئون المرأة والخدمة العامة، وذلك بموازنة مديرية الشئون الاجتماعية.

ووافق الجهاز أيضا لجامعة دمياط الإعلان عن شغل وظيفة مدير عام الدراسات العليا والبحوث بموازنة الجامعة للعام المالي الجاري.

وقام الجهاز بدراسة الطلبات والموافقة عليهم في ضوء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، على أن يتضمن الإعلان شرط اجتياز المتقدمين للاختبارات المقررة، وذلك لضمان اختيار أفضل العناصر المتقدمة، ويشترط إتباع الإجراءات القانونية المتعلقة باستيفاء شروط شغلها لمن يتم ترشيحه، وعلى أن يتم موافاة الجهاز بصورة من الإعلان وبيانات المرشحين والقرار الصادر بالتعيين وإقرار استلام العمل حتى يتسنى اتخاذ اللازم.