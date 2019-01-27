شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ البحر الأحمر تستقبل 18 سفينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة «15» سفينة وإجمالي عدد السفن المتواجدة بمنطقة الانتظار «3» سفن وتم تداول «525» شاحنة بضائع و«29» سيارة حيث شملت حركة الواردات «223» شاحنة و«8» سيارات، فيما شملت حركة الصادرات «302» شاحنة بضائع و«21» سيارة.

وبحسب بيان، الأحد، يستعد ميناء سفاجا، الأحد، لمغادرة 4 سفن وهي القاهرة، الحرية 2، بوسيدون إكسبريس، النوى إكسبريس بينما شهد الميناء، السبت، استقبال ثلاث سفن وهي الحرية2، النوى إكسبريس، بوسيدون إكسبريس ومغادرة ثلاث سفن وهي محبة، Steller Basic، B.B.C Balboa.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال ثلاث سفن وهي ايلة، سينا، بريدج بينما تغادر السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالامس مغادرة ثلاث سفن وهي سينا، آيلة، بريدج.