شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة ندى بسيونى : شهداء الشرطة فى ضمير ووجدان الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة ندى بسيونى ، إن وزارة الداخلية تبذل جهود كبيرة فى الحفاظ على الأمن، حيث يقدمون أغلى شيء لدى الإنسان، وهو الروح من أجل أن نعيش جميعا فى أمان.

وأضافت بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على هامش مشاركتها بحفل عيد الشرطة، أن التحية واجبة لأمهات الشهداء الصابرات اللاتى قدمن فلذات الأكباد من أجل أن نعيش جميعا فى سلام وأمان، ومن أجل مصرنا الحبيبة، وستظل ذكراهم عالقة فى القلوب، وسيظل هؤلاء الأبطال فى وجدان وضمير الوطن لما قدموه من تضحيات.

وشهدت أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم، الأحد، فعاليات معرض وزارة الداخلية، والذى شارك فيه كافة قطاعات الوزارة تحت عنوان "الشعب والشرطة يحتفلون بعيد الشرطة"، وحضر المعرض عدداً من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية والضباط، بالإضافة لعدد من الإعلاميين ورموز المجتمع.