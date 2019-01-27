"المعادى و الجلاء" العسكرى يستضيفان خبيران فى الجهاز الهضمى وأعصاب الأطفال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مستشفى المعادى العسكرى الأستاذ الدكتور جورج فريزلى (أمريكي الجنسية) خبير جراحة الجهاز الهضمى بالمنظار والسمنة المفرطة بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 7 - 13 فبراير القادم ، كما يستضيف مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة الأستاذ الدكتور لورانت سيرفى (فرنسي الجنسية) خبير أمراض العضلات وأعصاب الأطفال بفرنسا فى الفترة من 11 - 14 فبراير القادم. وتستقبل اللجان التحضيرية بالمستشفيات حالياً الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء يومياً بمستشفى الأطفال بمجمع الجلاء الطبي وأيام الأحد – الإثنين – الأربعاء من كل أسبوع بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادى.

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