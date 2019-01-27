شكرا لقرائتكم خبر عن عروض لطلاب الشرطة باحتفالات وزارة الداخلية بعيدها 67 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم طلاب كلية الشرطة عروضا بالنزول من الأبراج بواسطة الحبال بميدان العروض باكاديمية الشرطة ضمن معارض وزارة الداخلية بعيد الشرطة .
وكتب الطلاب بأجسادهم كلمات "رجال الشرطة ..حماة الوطن .. وزارة الداخلية ".
شهدت أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، فعاليات معرض وزارة الداخلية والذي شارك فيه كافة قطاعات الوزارة تحت عنوان " الشعب والشرطة يحتفلون بعيد الشرطة"
وحضر المعرض عدداً من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية والضباط، بالإضافة لعدد من الإعلاميين ورموز المجتمع.
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