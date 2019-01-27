شكرا لقرائتكم خبر عن عروض الداخلية تبرز قدرتها على التعامل مع المتفجرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم رجال الحماية المدنية عروضا كبيرة فى ميادين العروض بأكاديمية الشرطة، احتفالات بعيد الشرطة، حيث أبرزت العروض قدرتهم على التعامل مع المتفجرات والتصدى للإرهاب ، فضلا عن عروض الانقاذ النهرى، والتعامل مع انهيار العقارات.

وقدم رجال المرور عروضا للتعامل مع السيارات في الشوارع ومنع الزحام المروري ؟، شهدت أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، فعاليات معرض وزارة الداخلية والذي شارك فيه كافة قطاعات الوزارة تحت عنوان " الشعب والشرطة يحتفلون بعيد الشرطة".

وحضر المعرض عدداً من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية والضباط، بالإضافة لعدد من الإعلاميين ورموز المجتمع.