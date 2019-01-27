شكرا لقرائتكم خبر عن عروض الداخلية تبرز قدرتها على التعامل مع المتفجرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم رجال الحماية المدنية عروضا كبيرة فى ميادين العروض بأكاديمية الشرطة، احتفالات بعيد الشرطة، حيث أبرزت العروض قدرتهم على التعامل مع المتفجرات والتصدى للإرهاب ، فضلا عن عروض الانقاذ النهرى، والتعامل مع انهيار العقارات.
وقدم رجال المرور عروضا للتعامل مع السيارات في الشوارع ومنع الزحام المروري ؟، شهدت أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، فعاليات معرض وزارة الداخلية والذي شارك فيه كافة قطاعات الوزارة تحت عنوان " الشعب والشرطة يحتفلون بعيد الشرطة".
وحضر المعرض عدداً من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية والضباط، بالإضافة لعدد من الإعلاميين ورموز المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر عروض الداخلية تبرز قدرتها على التعامل مع المتفجرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.