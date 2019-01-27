شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد بدير وحجاج عبد العظيم وندى بسيونى يشاركون بحفل عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الفنانين على حضور معرض وزارة الداخلية احتفالا بعيد الشرطة الـ67.

وجاء على رأس الحضور الفنان أحمد بدير والفنان حجاج عبد العظيم والفنانة ندى بسيونى والفنان علاء مرسى.

شهدت أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، فعاليات معرض وزارة الداخلية والذى شارك فيه كافة قطاعات الوزارة تحت عنوان "الشعب والشرطة يحتفلون بعيد الشرطة".

وحضر المعرض عددا من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية والضباط، بالإضافة لعدد من الإعلاميين ورموز المجتمع.