شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرتا التخطيط والهجرة توقعان بروتوكولا للحد من الهجرة غير الشرعية للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت كلا من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بروتوكول تعاون بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المشتركة ورفع الوعى المجتمعى وتأهيل وتشغيل الشباب.

وقالت وزيرة التخطيط، فى بيان لها اليوم الأحد، أن البروتوكول يأتى فى إطار التعاون بين الوزارتين فى المجالات ذات الصلة ما بين أهداف التنمية المستدامة وظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بين الشباب المصرى، مع العمل على رفع الوعى لدى الشباب فى المحافظات المستهدفة والتى تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفقًا لإحصائيات ودراسات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ورفع الوعى بالمخاطر المحتملة وكيفية تجنبها والتعريف بسبل الهجرة الآمنة.

وأضافت السعيد، أن هذا التعاون بين الوزارتين من شأنه العمل على تحقيق الهدف الأممى رقم 8 والخاص بخلق فرص عمل لائقة، وهو ما يعمل على الحد من الفقر والجوع ويعزز الاقتصاد المصرى وذلك عن طريق برامج ريادة الأعمال والتدريب الحرفى والمهنى، مشيرة إلى أن هذا التعاون يعزز كذلك فكر التكامل المؤسسى والتعاون بين كافة أجهزة الدولة.

كما أشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه فى اطار بروتوكول التعاون بين الوزارتين يأتى مشروع التنمية المجتمعية ورفع الوعى والتأهيل والتشغيل والذى يهدف إلى الحد من ظاهره الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر عن طريق توفير فرص عمل وخلق شباب مؤهل لسوق العمل المحلى والدولى، وتعزيز مشاركتهم فى الحياة العامة وتنمية مهاراتهم بالنسبة للتدريب الحرفى، والعمل على نشر ثقافة الأسر المنتجة عن طريق تشجيع قاطنى المناطق على مشروعات ريادة الأعمال، ورفع الكفاءة الإنتاجية لأصحاب الحرف اليدوية عن طريق إلحاق الشباب المتدرب بالعمل فى السوق الرسمى، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف رفع مستوى معيشة الأسر المستهدفة وعليه إنعاش الاقتصاد المحلى، مع تشجيع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال لدعم شباب وفتيات الأسر فى المحافظات المستهدفة.

وأوضحت أنه من المقرر البدء بمحافظات قنا، الأقصر، بنى سويف، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، والغربية كمرحلة أولى على أن يتم تنفيذ المشروع تباعا بباقى المحافظات فى المراحل المقبلة، مشيرة إلى أن إجمالى عدد المستفيدين من هذا المشروع يصل إلى 1400 مستفيد بتلك المحافظات، على أن يتم تنفيذ البرامج الاقتصادية والتوعوية للمشروع من خلال عمل لقاءات تعريفيه لسكان المناطق المستهدفة ورصد الاحتياجات الفعلية لهم، وتحديد الفئات المستهدفة وفقا للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، مع وضع خطه برامج اجتماعيه واقتصاديه متكاملة تشمل محاور العمل واختيار الأشخاص المناسبين الجادين للعمل ببرامج التدريب.

من جانبها قالت السفيرة نبيلة مكرم أن البروتوكول جاء فى إطار جهود وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ومساعيها الدائمة نحو الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفقًا لإحصائيات ودراسات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ورفع الوعى بالمخاطر المحتملة وكيفية تجنبها والتعريف بسبل الهجرة الأمنة بين الشباب المصرى ونشر الوعى المجتمعى عن تلك الظاهرة بين نحو 1400 مستفيد بالمحافظات المستهدفة.

وأضافت مكرم، أن وزارة الهجرة تحرص على فتح آفاق جديدة للشباب بتوفير فرص التدريب والتأهيل وكافة البدائل الإيجابية المتاحة المؤهلة لسوق العمل سواء المصرى أو الدولى والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، معلنة أن وزارة الهجرة تقوم على تمويل البرامج التدريبية ضمن مخصصات مكافحة الهجرة غير الشرعية، إيمانًا بأن الاستثمار فى الشباب المصرى وطاقاتهم أمثل طريق للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وقالت وزيرة الهجرة أن البروتوكول يهدف أيضا إلى وضع إطار إستراتيجى للتعامل بين الطرفين لتنفيذ الرؤية التنموية المشتركة والتى من شأنها التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية الخارجية لتفادى ما يترتب عليها من مخاطر وأضرار اجتماعية واقتصادية.

وكشفت مكرم أنه سيتم وفقا للبروتوكول تنفيذ برامج التوعية التى من شأنها رفع وعى الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية وما قد ينتج عنها من اتجار بالبشر، بالتوازى مع رفع الوعى عن أهداف التنمية المستدامة.