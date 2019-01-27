شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عروض للكلاب البوليسية للكشف عن المخدرات والمفرقعات بعيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم قسم إدارة الكلاب البوليسية عروضا للكلاب، بميادين العروض بأكاديمية الشرطة والتى نجحت فى الكشف عن المخدرات والمفرقعات، وذلك فى إطار حفل وزارة الداخلية بعيد الشرطة.

شهدت أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، فعاليات معرض وزارة الداخلية والذى شارك فيه كافة قطاعات الوزارة تحت عنوان "الشعب والشرطة يحتفلون بعيد الشرطة".

وحضر المعرض عددا من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية والضباط، بالإضافة لعدد من الإعلاميين ورموز المجتمع.