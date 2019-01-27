شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تطلق مبادرة للحد من الزيادة السكانية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم إطلاق مبادرة قومية للحد من الزيادة السكانية فى المحافظات التى تعانى من زيادة سكانية عالية. وقالت وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن عقب انتهاء اجتماع المجلس القومى للسكان أنه سيتم إنشاء غرفة عمليات بالمجلس لمتابعة المبادرات السكانية. يشار إلى أن المجلس القومى للسكان لم ينعقد منذ 4 سنوات برئاسة وزير الصحة، واليوم هو أول اجتماعاته.

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الصحة تطلق مبادرة للحد من الزيادة السكانية بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.