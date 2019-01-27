شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عروض للخيالة فى احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ67 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم رجال الخيالة عروضا للخيالة بميادين العروض بأكاديمية الشرطة فى إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيدها 67.

وأظهر رجال الخيالة مهارات كبيرة فى إصابة الأهداف، فيما عزفت الموسيقى العسكرية مقطوعات وطنية .

وشهدت أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، فعاليات معرض وزارة الداخلية والذى شارك فيه كافة قطاعات الوزارة تحت عنوان "الشعب والشرطة يحتفلون بعيد الشرطة".

وحضر المعرض عدداً من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية والضباط، بالإضافة لعدد من الإعلاميين ورموز المجتمع.