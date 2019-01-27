شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: رصف وتركيب أعمدة إنارة حديثة ونخيل بالجزيرة الوسطى بشارع ترسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال رصف شارع ترسا بحى العمرانية للـتأكد من تنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمنى المحدد لأعمال تطوير ورصف الشارع باعتباره محور مرورى هام موازى لشارع الهرم.

وأكد المحافظ أن الشارع تغير وجه بالكامل حيث تم توسعته إلى 40 م وإزالة التعديات من المحلات والمنشأت التجارية والعقارات على خطوط التنظيم، مشيراً انه سيتم دعم الشارع بأعمدة انارة حديثة وأشجار بالجزيرة الوسطى لإضفاء مظهر جمالى على الشارع.

جاء ذلك خلال جوله قام بها المحافظ لشارع ترسا رافقه اللواء محمد رأفت السكرتير العام للمحافظة حيث وجه راشد الشركه المنفذه لأعمال الرصف بسرعة أنجاز الأعمال للأستفاده من المحور المرورى أضافه الى تطبيق أعلى معايير الجوده فى اعمال الرصف وتركيب البلدورات بالشارع .

وأشار المحافظ انه تم تنفيذ 42 قرار إزاله حتى الان بالشارع لإزاله كافه التعديات على خطوط التنظيم والتى كانت السبب الرئيسى فى ضيق الحارات المرورية بالشارع ووجود أشغالات على جانبى الطريق .

وحرص المحافظ على الاندماج وسط المواطنين والتعرف على ارائهم فى الأعمال الجارى تنفيذها بشارع ترسا حيث أكدو على سعادتهم البالغه بالتطور الذى تم بالفعل بالشارع .