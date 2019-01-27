شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية البريطانية رقم 154 والمتجهة إلى لندن، ورحلة شركة الخطوط الجوية السعودية رقم 304 المتجهة إلى جده، ورحلة الخطوط الجوية التركية رقم 693 والمتجهة إلى اسطنبول.

وأضافت المصادر أن المطار شهد أيضا تأخر إقلاع رحلتى شركة طيران الجزيرة رقم 91736 والمتجهة إلى الكويت، ورحلة شركة طيران العربية رقم 9621 والمتجهة للشارقة، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات.



وأشارت المصادر إلى أن رحلات شركة مصر للطيران تشهد انتظاما فى مواعيد الإقلاع المقررة بجدول التشغيل دون وجود تأخيرات.

