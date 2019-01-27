شكرا لقرائتكم خبر عن أول محاضرات أكاديمة الدعاة بالأوقاف تتناول جهد ورؤية مجدى يعقوب العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الله النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أن البحث العلمى ليس بالكم بل بالكيف وحجم ما ينتج عنه من منفعة للناس.

وأضاف خلال بدء برنامج عمل اكاديمية الدعاة التابعة للاوقاف بمدينة 6 اكتوبر، أن الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه كانت معتبرة بالحجم والكم والان بأثرها ولو قل حجمها.

وقال النجار، قابلت العالم الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى خلال عملنا ضمن لجنة اعداد الدستور.

واستكمل النجار، وجدته جالسا وحده يتأمل، فقلت له أريد أن أرى أصابعك الذهبية التى تجرى العمليات التى شهد بها العالم.

واردف النجار: فقال لى يعقوب، إن أصابعى زالت بصماتها من كثرة غسيل اليدين، مضيفا أنه حكى له أن الرسائل العلمية لم تعد تعتمد على كبر الحجم لدرجة أن رسالة كانت من ورقة واحدة غيرت نظريات كبيرة فى الطب، وتم تأليف 70 رسالة طب عنها كونها أضافت للعلم أمرا جديدا.

ولفت النجار، إلى أن كتاب قواعد الفقه الكلية الذى تدرسه اكاديمية الدعاة يتناول قضايا مهمة فى صفحات مركزة، ويشرح اهم القضايا الفقهية التى يحتاجها الداعية.