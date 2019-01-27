شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد بدير: كل عام ورجال الشرطة صامدون يحافظون على الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد بدير، أنه لا احد ينكر الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في حفظ الامن ، ولا أحد ينسى دور الشهداء الأبرار في التضحية بالنفس من اجل الوطن.

واضاف بدير في تصريحات خاصة لليوم السابع، اقل شىء نفعله مشاركة وزارة الداخلية احتفالها بعيد الشرطة ، ونقول لهم : كل عام وانتم صامدون ومرابطون على الحق ، تهزمون الاٍرهاب وتلاحقون الجريمة .

وتابع ، يجب ان ندعم جميعا رجال الشرطة في ظل حربهم على الاٍرهاب .

وشهدت أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، فعاليات معرض وزارة الداخلية والذي شارك فيه كافة قطاعات الوزارة تحت عنوان " الشعب والشرطة يحتفلون بعيد الشرطة"

وحضر المعرض عدداً من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية والضباط، بالإضافة لعدد من الإعلاميين ورموز المجتمع.