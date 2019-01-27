"قوى البرلمان" تناقش آثار تطبيق "الخدمة المدنية" ومطالب تعيين حملة الماجستير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغى، لمناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب محمود عزت أبو عزوز، بشأن حملة الماجستير غير المعينين بالرغم من ثبوت حقهم فى التعيين فى الجهاز الإدارى للدولة، والآثار السلبية الناتجة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سلامة الرقيعي، بشأن عدم استكمال إجراء التسويات للحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة لبعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وينعقد الاجتماع بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلين عن وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمالية والقوى العاملة.
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