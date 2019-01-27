تعرف على موعد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 فى التيرم الأول بالجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 مازال جاريا، مشيرا إلى أنه وجه بسرعة الانتهاء من تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بشكل كامل.
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أن ينتهى تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 فى التيرم الأول خلال 3 أيام وبعدها يتم إعلان نتيجة الامتحانات فى المدارس وعلى الموقع الإلكترونى للمديرية.
ومن المنتظر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة من خلال الاسم ورقم الجلوس، حتى يتمكن الطالب من معرفة نتيجته دون الذهاب إلى المدرسة.
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