شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حجاج عبد العظيم: الداخلية قدمت الشهداء لنعيش جميعا في أمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان حجاج عبد العظيم ، وزارة الداخلية قدمت تضحيات كبيرة من اجل ان ننعم جميعا بالامن، من خلال عيون ساهرة تحافظ على امن وسلامة الوطن.

واضاف عبد العظيم في تصريحات خاصة لليوم السابع ، ان التحية واجبة لابطال وزارة الداخلية في عيدهم السابع والعشرين ولأمهات الشهداء اللاتي قدمن الأبطال، وتبقى مصر قوية ابيه صامدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وشهدت أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، فعاليات معرض وزارة الداخلية والذي شارك فيه كافة قطاعات الوزارة تحت عنوان " الشعب والشرطة يحتفلون بعيد الشرطة"

وحضر المعرض عدداً من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية والضباط، بالإضافة لعدد من الإعلاميين ورموز المجتمع.