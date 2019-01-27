شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حجاج عبد العظيم: الداخلية قدمت الشهداء لنعيش جميعا في أمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان حجاج عبد العظيم ، وزارة الداخلية قدمت تضحيات كبيرة من اجل ان ننعم جميعا بالامن، من خلال عيون ساهرة تحافظ على امن وسلامة الوطن.
واضاف عبد العظيم في تصريحات خاصة لليوم السابع ، ان التحية واجبة لابطال وزارة الداخلية في عيدهم السابع والعشرين ولأمهات الشهداء اللاتي قدمن الأبطال، وتبقى مصر قوية ابيه صامدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وشهدت أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، فعاليات معرض وزارة الداخلية والذي شارك فيه كافة قطاعات الوزارة تحت عنوان " الشعب والشرطة يحتفلون بعيد الشرطة"
وحضر المعرض عدداً من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية والضباط، بالإضافة لعدد من الإعلاميين ورموز المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. حجاج عبد العظيم: الداخلية قدمت الشهداء لنعيش جميعا في أمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.