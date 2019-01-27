شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: "لو علينا مليم واحد من رسوم القمامة للمحافظات هندفعه فورا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن رسوم القمامة المستحقة للمحليات لدى الوزارة تم صرفها للجهات المستحقة بالكامل، وذلك لأن الوزارة تقوم بدور وسيط بين المواطن والمحليات ليس أكثر من ذلك، متابعا: "لو علينا مليم مستحق لأى محافظة هندفعه فورا".

وأعلن شاكر خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، رفضه لإجراء مقاصة سداد بين الوزارة والمحافظات لسداد قيمة الاستهلاك الشهرى من الكهرباء من إيرادات رسوم القمامة المحصلة مع فواتير الكهرباء وذلك إعمالا لمبدأ الفصل فى الأمر وهذا ما تم تحقيقه على أرض الواقع ولم يعد لجهة مستحقات من رسوم القمامة.

جاء ذلك ردا على تساؤل النائب إيهاب الخولى حول أن محافظة الجيزة لديها مستحقات مالية لدى وزارة الكهرباء نظير رسوم القمامة التى يتم تحصيلها مع فواتير الكهرباء، مطالبا بسرعة تحصيلها لإعادة ضخها فى المحافظة.