شاهد فى دقيقة.. مواصفات الوحدات المطروحة بمدينة العلمين الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة الإسكان لطرح أول وحدات سكنية بمدينة العلمين الجديدة نهاية الشهر الجارى، بعد سلسلة من المشروعات التى شهدتها المدينة خلال الفترة الأخيرة مما يجعلها محل اهتمام كثير من المواطنين، ومن المنتظر أن تطرح وزارة الإسكان 500 وحدة سكنية جديدة بالمدينة من خلال مشروع الإسكان الاجتماعى المميز. وفيما يلى أهم 8 معلومات عن الوحدات السكنية المطروحة بمدينة العلمين الجديدة: 1ـ عدد الوحدات المطروحة 500 وحدة سكنية 2ـ مساحتها تتراوح بين 90 و100 متر. 3ـ مكونة من “ 3 غرف + صالة +حمام+مطبخ – “ _والعمارة مكونة من أرضى +5 أدوار متكررة). 4ـ الوحدات مزودة بتوصيلات للسخانات الشمسية. 5ـ يوجد منظومة لجمع القمامة وفرزها والتخلص منها. 6ـ تنتهى وزارة الإسكان خلال أيام من تشطيب واجهات العمارات وإنارة الشوارع. 7ـ الطرح سيكون من خلال ثلاثة أنظمة للسداد _ (البيع كاش- التقسيط على 5 سنوات بدون فوائد- التمويل العقارى على نظام 15 سنة). 8ـ يصل متوسط سعر المتر إلى 7 آلاف جنيه.

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